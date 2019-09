Facebook

Erst am Sonntag war Maria Groß in "Kitchen Impossible" zu sehen © Maria Ostzone

Am 15. Oktober ist es wieder so weit: Beim steirischen Kürbiskernöl-Championat in der Landesberufsschule für Tourismus in Bad Gleichenberg werden die Besten der Besten aus den Produzenten des grünen Golds gekürt. Verkostet werden 20 ausgesuchte Spitzenöle aus 445 ausgezeichneten und prämierten Betrieben, den Test führt dabei eine Jury aus Spezialisten, Gastronomen und Prominenten durch.