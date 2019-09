In Lederhose und Hemd "Terminator" Schwarzenegger dirigierte auf dem Oktoberfest

Er ist bereits Wiederholungstäter: Der Terminator griff am Wochenende beim Oktoberfest in München zum Taktstock.

© Münchner Zwietracht/Facebook

2018 hat er es beim "Aufsteirern" in Graz getan, jetzt in München: Arnold Schwarzenegger, Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien, hat auf dem Oktoberfest zum Taktstock gegriffen. Der 72-Jährige dirigierte am Sonntagabend im Marstall-Festzelt auf der Bühne die Band Münchner Zwietracht. In kurzer Lederhose und hellem Hemd hatte der "Terminator"-Darsteller dabei sichtlich Spaß.

Es ist nicht der erste Besuch des Steirers auf dem größten Volksfest der Welt: Erst im vergangenen Jahr hatte Schwarzenegger - mit weißem Vollbart, Sohn Patrick und Schauspieler Ralf Moeller - der Wiesn einen Besuch abgestattet.

Das Video zeigt einen Wiesn-Auftritt aus dem Jahr 2016: