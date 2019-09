Facebook

Karl Merkatz liest am Sonntag, dem 15. September, in der Pfarrkirche Piber © Martin Schoberer

Über eine doppelte Premiere kann sich Pfarrer Hans Fuchs in seiner Kirche in Piber freuen. Denn erstmals kann man dort am Sonntag, dem 15. September, ab 18 Uhr einer Lesung von Schauspieler Karl Merkatz (88) lauschen. „Und Merkatz hat uns verraten, dass es auch für ihn eine Premiere ist, weil er noch gar nie in Piber war. Deshalb hat er auch zugesagt“, erzählt Fuchs, der die Veranstaltung organisiert hat. Für den reibungslosen Ablauf sorgen der Pfarrgemeinderat und die Frauenrunde.