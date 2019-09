Die Sehnsucht der Fans war groß: Nachdem die Sängerin derzeit eine längere Pause einlegt, wurde jetzt bekannt, dass 2020 wieder ein Auftritt ansteht. Am 4. April wird Helene Fischer in Hofgastein auftreten. Veranstalter ist der Steirer Klaus Leutgeb, als Support ist die Kärntnerin Melissa Naschenweng dabei.

Foto aus der Live-DVD "Helene Fischer Live – Die Stadion-Tour" © Universal Music/ZDF/Anelia Janeva

Die am 23. August erschienene Live-DVD, die Ankündigung der beiden Ausgaben der "Die Helene Fischer Show", die innerhalb von 15 Minuten vergriffen waren, und vor allem eine längere Auszeit (freilich mit einigen Ausnahmen) haben die Sehnsucht der Fans groß werden lassen. Seit Wochen wurde in Online-Foren über eine bald anstehende Stadiontour spekuliert - und jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack: Dem Grazer Veranstalter Klaus Leutgeb ist es gelungen, Fischer für ein Konzert in Bad Hofgastein zu verpflichten. Der Superstar des deutschen Schlagers kommt am 4. April 2020 im Rahmen von "Sound & Snow", eine dreiteilige Eventreihe, ins Skigebiet. Das Konzert findet am Fuße der neuen Schlossalmbahn statt, im Vorprogramm wird der „Kärntner Wirbelwind“ Melissa Naschenweng zu sehen sein.

Der Auftritt in Gastein ist bislang Fischers einzige Show im Jahr 2020 in Österreich und Deutschland, nur in der Schweiz gibt es einen Auftritt, ebenfalls in einem Skigebiet. Der Vorverkauf startet am 11. September. Im Jahr 2019 war Helene Fischer nur auf einigen privaten Feiern aufgetreten.

Dreiteilige Konzertreihe in Gastein

"Sound & Snow Gastein" startet zum Saison-Auftakt mit den deutsch-österreichischen Rappern Bonez MC, RAF Camora und Kontra K am 14. Dezember 2019, von 17. bis 19. Jänner 2020 wird ein "gigantisches Bergspektakel" versprochen.

Im Vorjahr wurde eine riesige Bühne im Gastein-Design aufgestellt Foto © Leutgeb Entertainment

Leutgeb Entertainment zeichnet seit letztem Jahr für das Veranstaltungsprogramm in Gastein verantwortlich, seit drei Jahren organisiert das in Premstätten ansässige Veranstaltungsbüro das Skiopening in Schladming, bei dem heuer EDM-Stars wie Dimitri Vegas & Like Mike zu Gast sind.