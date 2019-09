Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Grünes Herz für die bayrischen Gäste: Weinkönigin Katrin I., Genusscoach Sabine Flieser-Just, Krimiautorin Claudia Rossbacher, Cheftouristiker Erich Neuhold, Starkoch Johann Lafer, Gabriele Florian-Schaar (Flascherlzug), Narzissenhoheit Veronika in München © Steiermark Tourismus/Achim Frank Schmidt

Es ist der Löwenanteil im wichtigsten ausländischen Tourismusmarkt: Rund ein Drittel aller deutschen Urlaubsgäste in der Steiermark kommt aus Bayern – Tendenz stark steigend. In Zahlen ausgedrückt, machte das im Tourismusjahr 2018 232.226 Ankünfte bzw. 723.723 Nächtigungen aus dem Freistaat, in der Fünf-Jahres-Entwicklung ein Plus von 22,3 bzw. 17,9 Prozent.