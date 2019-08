Facebook

Tom Neuwirt beim diesjährigen Bodypainting Festival in Klagenfurt © Weichselbraun

Eigentlich hält Tom Neuwirth sein Privatleben ziemlich bedeckt. Kaum etwas ist über seine Liebesbeziehungen bekannt. Nun aber postete der 31-jährige Song Contest-Gewinner ein Instagram-Bild, welches die Vermutung nährt, er könnte frisch verliebt sein.

Das Foto - beschriftet mit "I love you" - zeigt ihn eng umschlungen mit dem australischen Travestie-Künstler Courtney Act alias Shane Gilberto Jenek, der 2003 durch seine Teilnahme an der Talenteshow "Australian Idol" erstmals einem größeren Publikum bekannt wurde. Zehn Jahre später nahm der heute 37-Jährige an der "RuPaul’s Drag Race" teil und belegte dabei den zweiten Platz. 2018 folgte für den Sänger der Sieg bei der britischen Ausgabe von "Celebrity Big Brother".