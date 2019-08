Facebook

© (c) Christian Jungwirth

Ich kann mich noch gut erinnern: Als Kind habe ich gerne Zeit an der Strem in Ollersdorf verbracht. Sobald die Schule aus war, bin ich mit Freunden runter zum Bach. Dort haben wir „Cowboy und Indianer“ gespielt, gefischt oder gebadet. Hinter unserem Haus war eine große Wiese. Was ich dort gemacht habe? Heute würde man wahrscheinlich sagen: die Seele baumeln lassen. Früher hat man halt in die Luft g’schaut.