Am Donnerstag, dem 15. August, rollen wieder die Harley Davidsons im Rahmen der Charity-Tour 2019 im Köflacher Zentrum ein.

Die Charity-Tour macht in Köflach Station © Raphael Ofner

Die Harley-Davidson-Charity-Tour 2019 macht auch heuer wieder in der Lipizzanerstadt Köflach Station. Mittwoch,am 14. August, werden die Motoren erstmals in Wien gestartet, über Brunn am Gebirge und Oberwart führt die erste Etappe bis nach Loipersdorf.