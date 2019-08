Facebook

Nebelmaschine wurde ihm zum Verhängnis: Klaus Eberhartinger © Ballguide

Mit Seiler & Speer, Ambros, Folkshilfe und eben der EAV wurde auf der oberösterreichischen Burg Clam an diesem Wochenende ein Austropop-Gipfel ausgerufen. Dabei verletzte sich EAV-Sänger Klaus Eberhartinger, der im Alter von 69 in einer unfassbaren Top-Form ist, um die ihn wohl viele 40er beneiden. Nach Ende der regulären Songliste, direkt vor den Zugaben mit Evergreens wie "Morgen", stürzte der Entertainer auf der Bühne schwer. Er hatte offenbar im Bühnennebel keine Sicht mehr.

„Der Klaus hat einen falschen Schritt gemacht. Das kann bei dem Kunstnebel auf der Bühne leider passieren“, erklärte sein Freund und Kollege, Gitarrist und EAV-Mastermind Thomas Spitzer.

Eberhartinger soll sich einen dreifachen Rippenbruch zugezogen haben. Rund 9000 Fans waren Zeugen. Der Unfallhergang: Manche wollen gesehen haben, wie er über die Nebelmaschine im hinteren Bühnenbereich gestolpert und anschließend von der Bühne gestürzt sei.

Der Klaus hat einen falschen Schritt gemacht. Das kann bei dem Kunstnebel auf der Bühne leider passieren. Thomas Spitzer

Wie es mit den ausstehenden Terminen der "Alles ist erlaubt"-Abschiedstournee weitergeht (Abschluss am 14. September in der Wiener Stadthalle), gab das Management noch nicht bekannt. Ein gestern in Altötting geplantes Open Air wurde abgesagt. Auf der Facebook-Seite der Kultband heißt es: „Leider hat sich Klaus bei dem heutigen Konzert auf Burg Clam bei einem Sturz verletzt und befindet sich nun in ärztlicher Behandlung. Bitte drückt uns die Daumen, dass Klaus rasch wieder vollends gesund wird!"