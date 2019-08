Fast wäre der Landesentscheid im Pflügen der Landjugend Steiermark wetterbedingt abgesagt worden - doch dann ging er doch in St. Georgen an der Stiefing über die Bühne. Hier die Sieger:

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Michael Bäck gewann in der Klasse Drehpflug spezial © Landjugend Steiermark

13 Pflüger traten an diesem Wochenende in St. Georgen an der Stiefing zum Landesentscheid im Pflügen der Landjugend Steiermark an.