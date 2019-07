Neues Album Die Amigos ziehen den Hut vor Greta Thunberg

Facebook

„Zwei alte Vollpfosten, die sich noch Gedanken machen“: Die Amigos Karl-Heinz und Bernd Ulrich mit ihrer CD „Babylon“ © Jürgen Fuchs

Ihre Ehefrauen warten im Auto, während Bernd und Karl-Heinz Ulrich einen Zwischenstopp bei der Kleinen Zeitung einlegen – am Weg aus Wien zum Musi-Open Air in Bad Kleinkirchheim sind die Schlagerstars ins Styria Media Center gekommen, um ihr neues Album zu bewerben. „Babylon“ ist Studioalbum Nummer 28 – und „ich bin mir nicht sicher, ob ich alle aufzählen kann“, gibt Bernd (68) zu. Der jüngere Bruder beantwortet beim Interview die meisten Fragen, während Karl-Heinz (70) den Aschenbecher füllt und hin und wieder Einwürfe macht.

Nächstes Jahr zelebrieren die beiden ihr bereits 50. Jahr als Amigos mit einer Jubiläumstournee, ihren Durchbruch erlebten die beiden aber erst 2006, als sie in „Achims Hitparade“ zum „Musikantenkaiser“ gekürt wurden.