Im ausverkauften Max-Morlock-Stadion in Nürnberg schloss Andreas Gabalier vor 45.000 Fans am Samstag seine Tournee durch deutsche Stadien ab. Und bilanziert mit mehr 350.000 Besuchern bei acht Shows.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas Gabalier feiert dieses Jahr "10 Jahre Volks-Rock'n'Roller", bevor er sich eine Schaffenspause gönnen will © Stall Records

"Vom Stadtfest in die größten Stadien … mehr geht nicht … das Unvorstellbare ist wahr geworden. Danke für acht unvergessliche Konzerte!!!", jubelt Andreas Gabalier. Am vergangenen Wochenende hat er im ausverkauften Max-Morlock-Stadion vor 45.000 Fans die letzte Show seiner Stadiontournee durch Deutschland gespielt, die er am 1. Juni in Frankfurt startete. Die gemeinsam von Manfred Hertlein Veranstaltungen und Semmel Concerts ausgerichtete Stadion-Tour zum zehnjährigen Bühnenjubiläum besuchten insgesamt 350.000 Zuschauer.