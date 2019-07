Alexander Höfler, Karoline Kranabetter, Lisa Zink und Daniel Windhaber von der Landjugend Stubenberg siegten am Wochenende beim Bundesentscheid in Matrei in Osttirol.

Das siegreiche Team der Landjugend Stubenberg © Landjugend Stubenberg

Scharfe Zunge, Geschick, Wissen und Teamgeist waren am Wochenende in Osttirol gefragt: In Matrei in Osttirol ging der Bundesentscheid im Reden und 4er-Cup der Landjugend Österreich über die Bühne - mit dabei rund 300 Jugendliche aus ganz Österreich.