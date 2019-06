Zum bereits 27. Mal verkosten am Pogusch Prominente aus Wirtschaft, Medien und Kultur den besten steirischen Wein.

Die steirischen Top-Winzerinnen Katharina Tinnacher und Katharina Thaller mit Tobias Moretti, Birgit Minichmayr, Klaus Maria Brandauer und (einziger Nicht-Weintrinker) Dominic Thiem © Jürgen Fuchs

Das Steirereck am Pogusch, das Idyll der Familie Reitbauer auf 1000 Meter Seehöhe, wurde am Freitag erneut zur großen Bühne für den steirischen Wein. Schon zum 27. Mal werden bei der Kleine-Zeitung-Weinkost von Prominenten aus Kunst, Wirtschaft, Politik, Sport und Medien die besten steirischen Weine in elf Kategorien gekürt.