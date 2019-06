"Global Beer"In Murau wird ein viermonatiges Bierfestival gefeiert

Lesungen, Aufführungen, Themenwanderungen und vieles mehr: Ab 15. Juni dreht sich in Murau alles um den beliebten Hopfensaft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Präsentierten „Global Beer“ in Graz: Sparkassen-Vorstand Oliver Kröpfl, Bürgermeister Thomas Kalcher, Brauerei-Chef Josef Rieberer, Haubenkoch Erich Pucher und Intendant Ernst Wachernig © Raphael Ofner

Es gibt wohl nur wenige Städte, deren Geschichte und Wirtschaft so eng mit Bierkultur und dem Brauereigewerbe verknüpft sind, wie Murau. Bereits in der Stadterhebungsurkunde aus dem Jahr 1298 sind erste Hinweise auf das Bierbrauen zu finden. Seither ist Murau untrennbar mit dem Hopfensaft verbunden – und das wird in den kommenden Monaten gefeiert.