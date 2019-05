Facebook

Ein Steirerhut als "Tarnkappe" für Dr. Phil: Collins mit Wolfgang Hattinger © APA/ERWIN SCHERIAU

"Wenn Sie Rückenschmerzen haben oder Ihre Arme wehtun: Ich bin jetzt Ihr Doktor!“ Ob jemand wirklich auf dieses Angebot zurückgreifen will, ist unbekannt, schließlich wurde Phil Collins „nur“ der Ehrendoktor der Künste verliehen. Fest steht: Der Popstar war sichtlich gerührt, als er die Feier zu seinen Ehren verfolgte – samt einer jazzigen Interpretation von „The Music of Phil Collins“ mit dem KUG Jazz Orchester und den Vine Street Horns (Collins’ Bläsersektion auf Tour) inkl. KUG-Professor Luis Bonilla, Begrüßung von Vizerektor Eike Straub und Laudatio von Wolfgang Hattinger. Dieser drückte dem Weltstar nicht nur die Urkunde mit dem ersten Ehrendoktorat der Geschichte der Kunstuni in die Hand, sondern auch ein hübsches Überraschungsgeschenk: einen Steirerhut, der ihm fortan als Tarnkappe dienen soll. Denn: „Es rechnet sicher niemand damit, dass Sie so etwas tragen.“

