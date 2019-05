Für 'Verdienste in Jazz und Pop'Kunstuniversität Graz ernennt Phil Collins zum Ehrendoktor

Für 'Verdienste in Jazz und Pop'

Phil Collins wird "Dr. h. c." © APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Es ist das erste Mal in der Geschichte der Kunstuniversität Graz, dass man eine Ehrendoktorwürde vergibt: Auf Initiative des Instituts Jazz haben nun Rektorat und Senat der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (KUG) beschlossen, niemand Geringerem als Phil Collins diese Ehre zukommen zu lassen. Der "Dr. h. c." wird in zwei Wochen dem Sänger, Perkussionisten, Komponisten und Songwriter für seine großen Verdienste im für die KUG wesentlichen Bereich der Jazz- und Popularmusik vergeben.

