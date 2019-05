Ehrentitel in Graz überreicht

LH Hermann Schützenhöfer überreichte mit Stellvertreter Michael Schickhofer dem EAV-Mastermind Thomas Spitzer den Professoren-Titel © GEPA pictures/ Hans Oberländer

„Ich freue mich, dass mit der Überreichung des Professoren-Titels an Thomas Spitzer heute derjenige ins Rampenlicht gerückt wird, der sonst oft im Schatten steht", sagte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: Im Zuge des zweiten Konzerts „1000 Jahre EAV - Abschiedstournee (Die Erste)″ in der ausverkauften Grazer Stadthalle zeichnete er am Dienstagabend gemeinsam mit Stellvertreter Michael Schickhofer und seinem Vorgänger Franz Voves den steirischen Künstler und EAV-Mastermind Thomas Spitzer mit dem Professoren-Titel aus.