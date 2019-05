Das Winzer-Ehepaar Bettina und Gustav Strauss eröffnete in Gamlitz seine neue Weinschmiede. Auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Ministerin Juliane Bogner-Strauss feierten mit.

Familie Strauss mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer © Anton Barbic

Alt und doch in neuem Glanz erstrahlt das Weingut Tscherne-Strauss von Bettina und Gustav Strauss in den Steinbacher Weinbergen in der Marktgemeinde Gamlitz. Die Familie Strauss, die unweit ihren ursprünglichen Weinbaubetrieb führt, hatte vor zehn Jahren das benachbarte Anwesen angekauft. Nun wurde der aus dem Jahr 1772 stammende Altbau renoviert und zur Weinschmiede Gamlitz - einem Buschenschank mit fünf Gäsetzimmern - umgebaut. Laut den Hausherren erwartet Gäste ein "einladender Ruheort mit steirischem Wein und Genüsslichkeit“. Angeboten werden regionale und hausgemachte Gaumenreize. Zur Entspannung gibt es auch einen Pool und eine “Fass-Sauna“.