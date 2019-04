Die Gruppe um Thomas Spitzer und Klaus Eberhartinger habe eine "40 Jahre währende Karriere" hingelegt, "die ihresgleichen sucht". Gert Steinbäcker wird seinen Kollegen die Auszeichnung bei der Amadeus-Gala überreichen. Außerdem wurde ein "Zusatztermin" bei "Best of Austria" eingelegt.

Die EAV ist derzeit auf Abschiedstour © APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Die Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) wird bei den diesjährigen Amadeus Austrian Music Awards mit dem Preis für das Lebenswerk geehrt. Die Gruppe um Thomas Spitzer und Klaus Eberhartinger, die aktuell auf Abschiedstournee ist, habe eine "40 Jahre währende Karriere" hingelegt, "die ihresgleichen sucht", hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Aufgrund der humoristischen Texte sei die EAV zwar oft als "Blödelband" missverstanden worden. "Doch die wahre Kunst der Unterhaltung der EAV ist genau diese seltene Gabe, Witziges mit sozial- und gesellschaftskritischen Texten mischen zu können. Darin sind sie die unangefochtenen Meister des von ihnen selbst erfundenen Faches." Gert Steinbäcker wird seinen Kollegen die Auszeichnung bei der Amadeus-Gala am 25. April im Wiener Volkstheater überreichen.

Die 1977 gegründete Erste Allgemeine Verunsicherung gehört zu den erfolgreichsten Bands der heimischen Popgeschichte. Mit Songs wie "Märchenprinz" oder "Küss' die Hand, schöne Frau" verbuchte man Nummer-eins-Hits, weiters gab es etliche Gold- und Platin-Auszeichnungen. Das im Vorjahr von Spitzer und Eberhartinger verkündete Bandende wurde vom Album "Alles ist erlaubt" eingeleitet und zieht sich mit der "1.000 Jahre"-Abschiedstour noch bis in den Herbst. Der vorläufige Abschluss ist für den 14. September in der Wiener Stadthalle angesetzt.

Die Amadeus Austrian Music Awards werden heuer zum 19. Mal verliehen. Das Favoritenfeld ist breit gestreut, vergeben werden Auszeichnungen in insgesamt 14 Kategorien. Neben dem Lebenswerkpreis steht mitauch die Gewinnerin des FM4-Awards bereits fest. Durch den Abend führen wird Song-Contest-Siegerin, ORF eins übertrag live-zeitversetzt ab 21.55 Uhr.

EAV und Lemo treten auch bei "Best of Austria" auf

In die aktuell laufende Abschlusstournee der EAV reihte sich übrigens gerade noch ein weiterer Zusatztermin ein: Gemeinsam mit Lemo werden die "Verunsicherer" bei den "Best of Austria meets Classic"-Shows in Graz und Wien (2. bzw. 3. Juli) auftreten - neben Wolfgang Ambros, Conchita, Klaus Eberhartinger solo, Marianne Mendt, Mathea, Pizzera & Jaus, Ina Regen, Schiffkowitz, Seiler und Speer, Gert Steinbäcker, Stefanie Werger und ein 70-köpfiges Symphonieorchester unter der Leitung von Christian Kolonovits. Tickets gibt es hier!