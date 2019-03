''Bester Sommerjob des Landes''Die Steiermark sucht drei Superradler

Facebook

© Steiermark Tourismus (c) Harry Schiffer

Auch der steirische Tourismus setzt im Sommer auf das Rad und sucht zu diesem Zweck quasi "Styria's next 'Superradler'". Steiermark-Tourismus-Geschäftsführer Erich Neuhold sagte am Montag in Graz "Potenzial und Nachfrage" zum Thema Rad-Urlaub seien enorm.