Nach Posting Conchita lüftet Geheimnis: Neuer Name und neue Single

Conchita, die Kunstfigur von Tom Neuwirth © ORF

Conchita Wurst ist eine Kunstfigur, dahinter steht der Steirer Tom Neuwirth. Mit ihr hat er den Song Contest gewonnen und wurde weltweit berühmt. So berühmt, dass man fast darauf vergisst, dass dahinter auch eine reale Person steckt: Tom Neuwirth selbst. Der hat seine Figur zuletzt mehrfach verändert - und wurde dafür auch stark angefeindet. Unter anderem durch sein Auftreten beim Opernball.

Doch seit ein paar Tagen wurde spekuliert: Auf dem Instagram-Account von Conchita Wurst wurden zuletzt schwarze Quadrate gepostet - nur versehen mit dem Datum 08.03.2019. Nachdem weit und breit keine Malewitsch-Ausstellung zu sehen ist, spekulieren nun die Fans: Wird die Kunstfigur Conchita Wurst am kommenden Freitag, der auch der Weltfrauentag ist, zu Grabe getragen?

Am Montagvormittag folgte ein weiteres Bild: ein großes rotes M mit dem Hashtag #MAGNITUDE 08.03.2019. Conchita lüftete nun das Geheimnis: Ihn/Sie gibt es künftig unter neuem Namen und mit einer neuen Single. Unter dem neuen Namen "Wurst" macht die Ikone nun weiter. "Trash All The Glam" heißt die erste Single und ist schon auf Spotify abrufbar und auf Youtube veröffentlicht. Dabei schlägt der Popstar nun andere Töne an.

Am Cover trägt Neuwirth keine Frauenkleider, sondern ganz legere Freizeitkleidung. Alles ist ganz geschlechtsneutral gehalten. Zudem ist das Gesicht des Künstlers verhüllt.