Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gekocht wurde mit Tim Mälzer bei Triebl in der Genießerei (mit Hausherrn Grossauer und „Einfädler“ Pichler). © GROSSAUER

Alaska, Japan, Peru: In der VOX-Kochshow „Kitchen Impossible“ stellen sich Tim Mälzer und andere Top-Köche gegenseitig (un)lösbare Kochaufgaben, und zwar weltweit. Dass in dieser Staffel gleich zwei Mal in Graz und Graz-Umgebung aufgekocht wird, ist aber kein Zufall. Da hat das in Graz ansässige Branchenmagazin „Rolling Pin“ mit seinem Chef Jürgen Pichler die Finger im Spiel, der die Produktionsfirma „Endemol“ immer wieder mit Tipps versorgt.