Fasching! Fasching! Fasching! Bunt ging es rund am Samstag: Zwischen Ausseerland und der Südsteiermark zeigte sich das ganze Land fest in Narrenhand. Hier gibt es die besten Fotos davon.

Ein Land in Narrenhand

Fasching ist keine Frage des Alters, dachten sich auch diese drei jungen Teilnehmer des Gnaser Faschingsumzugs! © Theresa Niederl

Bunt geht es rund an diesem Faschingswochenende - und zwar in allen Himmelsrichtungen: Zwischen Ausseerland im Norwesten, St. Barbara im Nordosten, Deutschlandsberg im Südwesten und Bad Gleichenberg im Südosten zeigt sich das ganze Land fest in Narrenhand. Sogar Wladimir Putin mischte sich ins Narrentreiben...

Unsere Fotografen und Redakteure haben sich auf die Fersen von Faschingspärchen, Clowns und so einigen (verkleideten) Weltpolitikern gemacht. Und hier gibt es die besten Fotos davon!

Supershow der Kirchberger Faschingsgilde

Bei der Faschingssitzung der beliebten Gilde in Kirchberg an der Raab wurden oststeirische und internationale Ereignisse pointiert auf der Bühne besprochen. Vor allem aber waren die Tratschgeschichten, das Wissen über Nachbarn und Freunde, Thema des Abends.

Kirchberg an der Raab: Die Supershow der Kirchberger Faschingsgilde

30 Faschingsgruppen eroberten Deutschlandsberg

Um 13.13 Uhr war's so weit: In Deutschlandsberg übernahmen Samstagnachmittag die Narren das Regiment - 30 Gruppen mit Hunderten Teilnehmern zogen von der Schulgasse über den unternen Hauptplatz zum Rathaus, mehrere Musikkapellen waren mit von der Partie. Sehen Sie selbst!

Deutschlandsberg: Faschingsumzug

Jubiläum im oststeirischen Söchau

Im Kultursaal Söchau lud die Kultur-Baustelle Söchau zur zehnten Faschingssitzung. Herzhafte Lacherwaren bei diesem Programm garantiert.

Söchau: Das war die zehnte Söchauer Faschingssitzung

In Proleb amüsieren sich die Narren

Beim 38. Proleber Faschingsumzug waren nicht nur bunte Viren im Anmarsch. Auch zahlreiche verkleidete Zuschauer nahmen am Samstagnachmittag am bunten Faschingstreiben in Proleb teil.

Fasching im Bezirk Leoben: Faschingsumzug Proleb

Die Wilden 70er in Bad Gleichenberg

Mit ihrer 34. Faschingssitzung entführte das Narrenkartell des Kulturkreises Bad Gleichenberg in die wilden 70er Jahre.

Die wilden 70er: Faschingssitzung in Bad Gleichenberg

Kunterbuntes Treiben in Gnas

Der alljährliche Gnaser Faschingsumzug lockte die Narren aus ihren Verstecken. 13 Wägen aus der ganzen Region waren Teil der Parade und sorgten für ein kunterbuntes Treiben. Unter anderen mischten sich einige flotte Hennen, die Draufgängerinnen und lebensgroße Legofiguren unter die Besucher.

Gnas: Die Narren zu Gast im Tatschkerland

Auch Liezen wird von Narren regiert

>>Den Artikel mit vielen Videos zu den Umzügen im Ennstal gibt es hier<<

In Kammern feierte das ganze Liesingtal

Trotz Nieselregen feierten am Samstag zahlreiche verkleidete Zuschauer gut gelaunt den 19. Liesingtaler Narrengipfel.

Fasching im Bezirk Leoben: In Kammern feierte das Liesingtal

Buntes Faschingstreiben in Hirschegg-Pack

In Hirschegg, wo der Spaß noch Freude macht, versteht man auch den Fasching zünftig zu feiern. Mit einem Umzug, musikalisch angeführt von der Ortsmusikkapelle und der „Feierwehr-Musi“ marschierten die bunten, lustigen und fantasievollen Masken zum Edelweißstüberl. Dort zogen die „Hobby Fußballer Hirschegg“ eine tolle Show ab, ehe die Kinder bei lustigen Bewerben mit Süßigkeiten belohnt wurden. Den Abschluss bildete das Faschingstreiben „In Schlumpfhausen“ der Landjugend im Rüsthaus.

Hirschegg-Pack: Faschingstreiben in Hirschegg

Wladimir Putin tauchte plötzlich in Wartberg auf

Der Regen konnte dem lustigen Treiben beim Faschingsumzug in Wartberg, Gemeinde St. Barbara, nichts anhaben. Vor allem politische Themen wurden aufgegriffen, vom gefallenen Rauchverbot bis zu Wladimir Putin als Hochzeitsgast.

Faschingsumzug in St. Barbara: Tolle Stimmung trotz Regen

Traboch ist fest in Narrenhand

In Traboch organisierten der Musikverein und das Kulturreferat der Gemeinde einen bunten Faschingsumzug mit zahlreichen Teilnehmern.

Fasching im Bezirk Leoben: Traboch ist fest in Narrenhand