Kabarettist Thomas Stipsits gibt ab Freitag im Kino den Zufalls-Loverboy. Der neue Film des steirischen Regisseurs Andreas Schmied feiert am Dienstag Steiermark-Premiere im Grazer Cineplexx-Kino.

"Love Machine" Thomas Stipsits und Barbara Schöneberger © Allegro Film/ Felipe Kolm

Ab 1. Februar legt Thomas Stipsits im Kino als Callboy „Love Machine“ los. Hochkarätig besetzt ist die Riege der Damen, die sich für die Dienste des "uncallboyhaftesten Callboy ever" (so beschreibt ihn seine Schwester) interessieren: Adele Neuhauser, Katharina Straßer, Ulrike Beimboldt - und Barbara Schöneberger. Dass Letztere im Film besonders gut aussieht, liegt auch an den Kleidern – von Lena Hoschek.