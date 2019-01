Facebook

LH Hermann Schützenhöfer mit Kammerpräsident und Gastgeber Franz Titschenbacher sowie Landesrat Hans Seitinger © (c) Alexander Danner

Landwirte gelten als Frühaufsteher, und so ist es nur logisch, dass auch ihre Vertreter in der Kammer am frühesten dran sind und traditionell den Neujahrs-Empfangs-Reigen der steirischen Parteien, Kammern und Sozialpartner eröffnen.

