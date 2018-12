Facebook

Schützenhöfer, Jöbstl und Holzmann beim Verkosten auf Schloss Stainz © steiermark.at

Als der heiligen Apostel Johannes in Kleinasien predigte, versprach ihm ein heidnischer Priester, an den Christengott zu glauben, wenn Johannes bereit sei, einen Giftbecher zu leeren. Johannes segnete den Becher mit dem Kreuzzeichen, eine Schlange kam heraus und verschwand und Johannes konnte ihn unbeschadet austrinken. So will es die Legende.

Seit dem 13. Jahrhundert wird der Johanneswein am Gedenktag des Heiligen Johannes, dem 27. Dezember, gesegnet. Danach tranken die Gläubigen aus einem Pokal "die Liebe des heiligen Johannes". Die Priester reichten den Wein Reisenden, Pilgern und Soldaten zum Abschied, "Besessenen", Verurteilten vor der Hinrichtung, der Gottesdienstgemeinde zu Neujahr und Brautpaaren bei der Hochzeit. Die Gläubigen ließen auch ihren eigenen Wein segnen, in der Überzeugung, Johanneswein schütze vor allem Übel, Zauber und Gewitter, sei hilfreich für den Ertrag der Felder, als Freundschafts- und Sterbetrunk und am Ende jedes Festes. Die Donauschiffer vergossen einige Tropfen für den glücklichen Verlauf ihrer Salztransporte und gegen das Ertrinken.

Auch in der Steiermark wird heute noch Johannes-Wein gesegnet, im Schloss Stainz wird danach traditionell der neue Jahrgang verkostet - heuer mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Weinhoheit Maria Jöbstl und Robert Holzmann (der Ökonom und frühere Weltbank-Direktor ist gebürtiger Leobner, wohnt in Hirschegg und gilt als Favorit für die Nachfolge von Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny). Ob und wogegen der Wein geholfen hat, ist nicht bekannt - vermutlich hat er aber einfach nur gemundet.