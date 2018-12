Facebook

Für den guten Zweck wurde bei der Antenne musiziert © Antenne/Erwin Scheriau

Am Abend des 17. Dezember stieg bei der Antenne Steiermark ein Charity-Konzert, dessen Plätze für den guten Zweck versteigert worden waren. Der Gesamterlös von 10.000 Euro ging an das Kinderzentrum des Universitätsklinikums Graz. Am 24. Dezember konnte man zu Mittag die Auftritte von Lemo, Thomas Spitzer, „Cordula Grün“-Interpret Josh, Julian LePlay, Thorsteinn Einarsson und der Tagtraeumer hören und auf kleine.at auch sehen! Es fehlten weder „Gegen den Wind“ noch „Last Christmas“.

Das Konzert zum Nachhören:







„Begonnen hat alles mit der Antenne und es endet auch vorerst bei der Antenne: Unser allererstes Radiointerview haben wir damals hier gegeben und heute nehmen wir Abschied, denn dieser Auftritt wird für einige Zeit der letzte Tagtraeumer-Gig sein“, verkündete übrigens Sänger Thomas Schneider.

Fotoserie: Das war das Charity-Weihnachtskonzert der Antenne Steiermark Die Antenne-Muntermacher Thomas Seidl, Chrissi Klug und Thomas Axmann hatten sich in Schale geworfen ... Antenne Steiermark/Erwin Scheriau ... Geschäftsführer Gottfried Bichler freute sich über die Spendenfreude der Hörer ... Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Sie haben mit ihren Spenden diesen musikalischen Abend möglich gemacht: Reinhard Schanes (BellAffair), Markus Reiterer (GMS Kassensysteme), Gerald Buchgraber (BellAffair) und Michael Lechner (Abwasserverband Grazerfeld) mit ihren Mitarbeitern sowie den Muntermachern Thomas Axmann und Thomas Seidl. Antenne Steiermark/Erwin Scheriau ... 10.000 Euro waren beim Charitykonzert zusammengekommen. Mehr dazu hier! Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau Antenne Steiermark/Erwin Scheriau 1/65



„Diese Aktion hat mir persönlich wieder bewusst gemacht, wie gut es uns eigentlich geht und dass wir dafür sehr dankbar sein können. Durch die Versteigerung des Konzerts konnten wir ein bisschen von unserem Glück weitergeben“, erklärt Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler und bedankte sich bei allen Beteiligten.