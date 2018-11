Für Loblied auf's Andersdenken Andreas Gabalier erhält Karl-Valentin-Orden

Facebook

Andreas Gabalier © (c) ORF (Thorsten Jander) Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier (34) erhält den Karl-Valentin-Orden der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla. Die Närrische Gesellschaft sehe Gabalier als angemessen geeignet, die Spitzfindigkeiten des großen Münchner Humorisken Valentin und seine Ziele und Ideale in der heutigen Zeit zu verkörpern, teilte die Narrhalla am Dienstag mit.

Sie betont die Paralellen zwischen Karl Valentin, der "sich zeitlebens als Volkssänger sah", und Gabalier, dem "selbsternannten Volks-Rock'n'Roller" und "Volkssänger 2.0". Gabalier habe zur Stadt München habe eine besondere Verbundenheit. Mit seinem Stück "A Meinung haben" habe er zudem "ein Loblied auf das Andersdenken, auf Menschen, die ihr politikverdrossenes Schweigen brechen und hinter ihrer Meinung stehen", geschaffen. Die Narrhalla sieht hier das Zitat Valentins "Fremd ist der Fremde nur in der Fremde" wiedergegeben.

Die Verleihung findet beim Fall der Faschingsgesellschaft am 2. Februar 2019 in München statt. Die Laudatio für den "Jung Volks-Rock"n"Roller" hält "Alt Rock"n"Roller" Peter Kraus.

Den Orden durfte Gabalier bei seinem Konzert in München am 19. November in der Olympiahalle schon einmal bewundern. Erhalten wird er ihn am 2. Februar © Narrhalla

Die Narrhalla verleiht die Auszeichnung seit 1972. Träger des Karl-Valentin-Ordens sind unter anderen der emeritierte Papst Benedikt XVI., Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Ex-Fußballer Philipp Lahm.