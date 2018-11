Kleine Zeitung +

Darsteller gesucht Wer will mit Melissa Naschenweng ein Video drehen?

Sängerin Melissa Naschenweng sucht Darsteller für ihr neues Musikvideo, das am Donnerstag in Pöllau bei Hartberg gedreht werden soll. Bewerberinnen und Bewerber können sich per Foto melden.