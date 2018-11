Fürstenfeld"I wü ham ..." wird den Steirerball in Wien eröffnen

Facebook

Josi Thaller hat "I wü ham ..." für den Ball tauglich gemacht © Privat

Der 120. Steirerball in der Wiener Hofburg am 11. Jänner 2019 rückt die Region Fürstenfeld in den Mittelpunkt. Die selbsternannte "oststeirische Thermenhauptstadt" wird gemeinsam mit der Therme Loipersdorf und der Frutura Thermal-Gemüsewelt die Ballnacht in der Bundeshauptstadt ausrichten.