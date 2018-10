Facebook

Im Beisein von Wolfgang Staudacher, Gerald Ortner und Anton Lang wurde heute der LandesVerkehrsAward an Edmund Lienhart verliehen © LPD/Makowecz

Bereits zum zehnten Mal fand heuer die Verleihung des LandesVerkehrsAwards statt. Mit diesem Preis werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverkehrsabteilung für ihr besonderes Engagement im Bereich der Verkehrssicherheit ausgezeichnet. Zusätzlich soll mit diesem Award der Stellenwert des Verkehrsdienstes und seiner Bediensteten verbessert und das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Themas Verkehrssicherheit geschärft werden.

Der Preis ging in diesem Jahr an Gruppeninspektor Edmund Lienhart, der bereits vor zehn Jahren den Award für seinen Einsatz erhalten hat. Lienhart kam 2007 zur Landesverkehrsabteilung und hat sich im Bereich der Gefahrengutkontrolle spezialisiert. Der 53-Jährige ist seit 30 Jahren bei der Polizei. Bevor er in die Landesverkehrsabteilung eintrat, war er beim Stadtpolizeikommando tätig. Lienhart absolvierte auch zahlreiche Spezialausbildungen zum "Gefahrenkundigen Organ", zum "Umweltkundigen Organ" sowie zum "Strahlenspürer". All diese beruflichen Herausforderungen meisterte er stets mit unermüdlichen Einsatz, der vor Ort meist unbedankt bleibt. „Der Landesverkehrsaward ist daher ein wichtiges Zeichen der Anerkennung verkehrspolizeilicher Leistungen“, lobte Landesrat Anton Lang.

Foto © LPD/Makowecz

Oberst Wolfgang Staudacher, Leiter der Verkehrsabteilung Steiermark, lobte das umfangreiche Fachwissen, den großen Eifer und Ehrgeiz des Polizisten: „Er hat eine sehr hohe soziale Kompetenz und ist ein richtiger Fachmann auf seinem Gebiet.“ Auch Landespolizeidirektor Gerald Ortner gratulierte dem diesjährigen Preisträger herzlich: „Dieser Award gibt uns die Möglichkeit, Leistungen unserer Bediensteten vor den Vorhang zu holen. Die Verkehrssicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil der polizeilichen Arbeit. Setzen Sie sich bitte weiterhin dafür ein.“