Zwei der Models aus dem Jungbauernkalender 2019: Magdalena aus der Steiermark und der Kärntner Josef © Jungbauernkalender 2019

Es sind Helden ohne Cape – und ohne Kostüm: „Unsere Landwirtinnen und Landwirte beweisen jeden Tag aufs Neue, wie viel Einsatz und Anstrengung auf den heimischen Betrieben notwendig ist. Sie produzieren tagtäglich hochqualitative Lebensmittel und versorgen die Bevölkerung. Damit sind sie unsere Helden“, sagt Jungbauernobmann Stefan Kast. So führen je zwölf junge Damen und Herren mit landwirtschaftlichem Hintergrund im neuen Jungbauernkalender knapp bekleidet durch 2019. Allen Sexismusvorwürfen zum Trotz arbeitet man gegen Rollenklischees an: Die weststeirische Bauerntochter und Bio-Studentin Magdalena (20), die einzige Steirerin, arbeitet etwa am Schleifgerät (freilich ohne unsexy Schutzkleidung).

Bei den Männern posieren gleich vier starke Steirer: Thomas (29) ist auf einem Weizer Hof mit Ferkelzucht aufgewachsen, Oststeirer Stefan (31) und Hubert (35) aus dem Bezirk Leoben sind Nebenerwerbslandwirte, Matthias (22) aus der Weststeiermark stammt aus einem Forstbetrieb.

Und Kärnten ist mit Dreifachmama Stefanie O. (30) aus Villach-Land, dem in Wien lebenden Studenten Josef (20) und der Physikerin Anja (29) aus Klagenfurt gleich drei Mal vertreten.

''Helden der Landwirtschaft'': Die Frauen im Jungbauernkalender 2019 "Heldinnen der Landwirtschaft" ist das Thema des Kult-Kalenders der österreichischen Jungbauernschaft, der in drei Editionen erscheint: Frauen Österreich und Bayern sowie Männer Österreich. Hier die Fotos der heimischen Jungbäurinnen. Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Unter den zwölf jungen Damen sind eine Steirerin und zwei Kärntnerinnen. Hier Anja (29) aus Klagenfurt, Februar: "Langweilig wird der Kärntnerin auf ihrem insgesamt ca. 350 ha großen Forst-, Ackerbau-, Jagd- und Fischereibetrieb, den sie gemeinsam mit ihrem Mann im Nebenerwerb führt, sicher nicht. Die theoretische Physikerin ist der Landwirtschaft verfallen und hat in ihr ihre Erfüllung gefunden. Besonders liebt sie die vielfältigen Tätigkeiten am Hof, die sie täglich erwarten. Auch wenn die Arbeit einiges abverlangt, so ist die 29-jährige der Überzeugung, dass sie einem enorm viel wieder zurück gibt. Viel Freizeit bleibt da nicht - allerdings ist ihr Hof ohnehin ihr liebstes Hobby." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Stefanie O. (30) aus Villach-Land, Dezember: "Am Hof der 30-jährigen Kärntnerin ist immer was los. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren drei Kindern kümmert sie sich um ihren Milchvieh- und Schweinemastbetrieb, auf dem selber geschlachtet und verarbeitet wird. Nach ihrem dritten Kind entschied die Bildungsreferentin mit der Direktvermarktung am Hof zu starten und dafür nochmal die Schulbank zu drücken. Denn selber Lebensmittel herzustellen und damit ihre Familie zu versorgen ist für sie etwas ganz Besonderes. Doch Haus und Hof sind nicht genug – in ihrer Freizeit wird für den Halbmarathon trainiert oder Theater gespielt." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Magdalena (21) aus der Südweststeiermark, April: "Glücklich darüber am Land aufgewachsen zu sein, verbringt die 21-jährige auch heute noch jede freie Minute am Eigenjagd- und Weidebetrieb ihrer Familie. Zwar studiert sie derzeit Biologie und Deutsch in Graz – das hält sie aber nicht davon ab, im Sommer die Bergschuhe anzuziehen, zur Fütterung zu marschieren und die Zeit in der Natur mit ihren handzahmen Hirschen zu genießen. Für die künftige Hofübernehmerin bildet dieser Rückzugsort den perfekten Ausgleich zu ihrem Studium und ihrem stetigen Drang auf Reisen neues zu Erleben und zu Erfahren." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Evelyn (20) aus Salzburg, Jänner: "Aufgewachsen mit der Pferdezucht ihres Vaters, kann sich die Salzburgerin ein Leben ohne Pferde gar nicht vorstellen. Neben ihrem Job als Rezeptionistin verbringt sie jede freie Minute am Hof und kümmert sich um ihre Lieblinge. Ob bei der Ausbildung der Fohlen, dem Einreiten, Füttern oder am Pferdemarkt – wenn es ums Pferd geht ist keine Mühe zu viel. Leicht fiel so auch die Entscheidung, wie der Betrieb einmal weitergeführt wird: der Bruder übernimmt Ziegen und Schafe und die 20-jährige Noriker und Isländer. Und die Leidenschaft wird so zum Beruf gemacht. " Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Vanessa (21) aus Niederösterreich, März: "Von klein auf hat die 19-jährige immer am Hof mit angepackt - ob beim Füttern der Tiere oder am Acker beim Ernten von Mais, Zuckerrüben und Kürbissen. Die angehende Studentin der Elementar-Pädagogik findet es wichtig, dass man weiß, was man isst und wo es herkommt. Umso glücklicher schätzt sie sich, sich mit eigenen Produkten vom 55 ha großen Ackerbau ihrer Eltern versorgen zu können. In ihrer Freizeit betätigt sich die engagierte Niederösterreicherin, neben Sport, dem Singen und Reisen, auch als aktives Mitglied im Musikverein." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Kerstin (25) aus Niederösterreich, Mai: "Schon als Kind entwickelte sich ihr Interesse für die Landwirtschaft – vor allem bei den Tieren. Doch der gemischte Betrieb ihrer Großeltern mit Schweinemast, Wein- und Ackerbau, wurde der 25-jährigen bald zu klein und so beschloss sie, sich dem Studium der Veterinärmedizin anzunehmen, mit Schwerpunkt auf Nutztierhaltung - und macht damit ihre Leidenschaft zum Beruf. Als Ausgleich zum Studium dient ihr die Arbeit auf einem Bio-Weinbaubetrieb, inklusive Heurigen und Schafzucht, wo sie, wann immer das Studium es zulässt, gerne einspringt. Aber auch ein langer Spaziergang mit ihren beiden Hunden kann für Entspannung sorgen." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Katja (22) aus dem Burgenland, Juni: "Die 22-jährige sieht die Landwirtschaft als einen Teil von ihr. Am ca. 15 ha großen Bio-Wein- und Obstbaubetrieb ist sie zwar vor allem für das Marketing zuständig, das hält sie aber nicht davon ab, überall mit anzupacken, wo sie gerade gebraucht wird. Schließlich kennt sich die Burgenländerin durch Kurse über Weinbau, Sensorik und Rebschnitt genauestens aus. Und auch wenn es manchmal starke Nerven braucht, ist es schön zu sehen, dass es sich lohnt. Die Landwirtschaft liegt ihr eben am Herzen – und so verbringt sie auch ihre Freizeit mit ihren Hunden und langen Spaziergängen durch die Weingärten." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Lena (19) aus Niederösterreich, Juli: "Ein Leben am Hof und mit den Tieren haben in der Niederösterreicherin schon früh den Entschluss reifen lassen, auch in ihrer Zukunft den Beruf „Vollzeit-Bäuerin“ auszuleben. Nicht verwunderlich also, dass sie jede freie Minute am Betrieb ihres Onkels verbringt, um ihn tatkräftig bei allen anfallenden Arbeiten zu unterstützen. Und auch ihre Hobbies drehen sich größtenteils um die Landwirtschaft. Denn die 19-jährige verbringt ihre Freizeit am liebsten am Traktor, dem eigenen Pferd oder mit anderen Tieren. Und selbst wenn es einmal nichts zu tun gibt, genießt sie gerne einfach die Natur."



Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Christina (23) aus Tirol, August: "Die 23-jährige ist mit dem Milchviehbetrieb ihrer Großeltern groß geworden, wo sie ihre Zeit am liebsten im Stall mit den Tieren verbracht hat. Und auch heute packt sie gerne mit an, wann immer ihre Arbeit es zulässt. Vor allem im Sommer genießt die gelernte Buchhalterin bei der Feldarbeit die Abwechslung zu ihrem stressigen Büroalltag. Auch ihre Freizeit verbringt die Tirolerin am liebsten in der Natur. Zwar sind ihre sportlichen Hobbies sehr vielfältig – Rennradfahren, Skifahren, Wandern, Tourengehen, Spazieren mit dem Hund – dennoch haben sie alle eines gemeinsam: man kann dabei die frische Landluft genießen." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Bianca (22) Oberösterreich, September: "Der größte Traum der Oberösterreicherin ist es, einmal ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und mit der Ausbildung zur Reitlehrerin und -pädagogin ist sie auf dem besten Weg dorthin. Der elterliche Obst- und Ackerbaubetrieb kommt ihr dafür sehr entgegen. Denn hier hat sie den Platz, den sie braucht, um ihre Pferde zu pflegen und zu trainieren. Als künftige Hofübernehmerin dreht sich in ihrem Leben alles um ihre liebsten Vierbeiner – auch ihre Freizeit. Und wenn die 22-jährige einmal nicht bei ihren Pferden zu finden ist, dann ist sie wahrscheinlich mit Freunden unterwegs oder beim Shoppen." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Johanna (19) aus Niederösterreich, Oktober: "Von klein auf hat die 19-jährige immer am Hof mit angepackt - ob beim Füttern der Tiere oder am Acker beim Ernten von Mais, Zuckerrüben und Kürbissen. Die angehende Studentin der Elementar-Pädagogik findet es wichtig, dass man weiß, was man isst und wo es herkommt. Umso glücklicher schätzt sie sich, sich mit eigenen Produkten vom 55 ha großen Ackerbau ihrer Eltern versorgen zu können. In ihrer Freizeit betätigt sich die engagierte Niederösterreicherin, neben Sport, dem Singen und Reisen, auch als aktives Mitglied im Musikverein." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Stefanie (20) aus Tirol, November: "Die Tirolerin packt schon von klein auf tatkräftig am elterlichen Betrieb mit an. Ihre Eltern zu unterstützen oder mal für sie einzuspringen gilt für die 20-jährige als selbstverständlich. Allfällige Arbeiten, wie Füttern, Melken, Putzen, Ausmisten, Traktorfahren oder Mähen sind für sie kein Problem – im Gegenteil: die HAK-Absolventin genießt ihre Zeit am 20 ha großen Acker- und Weidebetrieb. Denn sie weiß genau, wie wichtig die landwirtschaftliche Arbeit für den Menschen ist. Ihre Freizeit verbringt die künftige Hofübernehmerin am liebsten beim Laufen und Berggehen in der Natur Tirols."



Die Helden der Landwirtschaft gibt es hier zu sehen!

''Helden der Landwirtschaft'': Die Männer im Jungbauernkalender 2019 Bei den männlichen "Helden der Arbeit" sind im Kalender ein Kärntner und gleich vier Steirer zu finden ... Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Im März ist das etwa Thomas (29) aus dem Bezirk Weiz: "Aufgewachsen am elterlichen Veredelungsbetrieb mit Schwerpunkt Ferkelproduktion war der 29-jährige von klein auf in die Arbeitsabläufe am Betrieb eingebunden. Und auch wenn er den Tritt in die Fußstapfen seinem Bruder überlässt, kann er sich nicht von der Landwirtschaft trennen und richtet nach wie vor seine berufliche Richtung danach aus. So setzt sich der Steirer mit seiner Firma für die Entwicklung von nachhaltigen landwirtschaftlichen Lösungen für Boden, Wasser und Luft ein und ist auch für den Maschinenring tätig. Seine Freizeit verbringt er mit Sport, Autos und dem Unternehmertum." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Josef (20) aus Kärnten bzw. Wien, Mai: "Auch wenn der 20-jährige derzeit seine Zeit in Wien beim Studium verbringt, zieht es ihn, wann immer es geht, aufs Land in Richtung Heimat. In der elterlichen Buschenschenke mit Schweine- und Rindermast für die Direktvermarktung und Streuobstwiesen packt er schon seit seiner Kindheit tatkräftig mit an und freut sich schon darauf, diese in vierter Generation weiterzuführen – zumal er auch seine Freizeit am liebsten in der Natur verbringt. Viel Sport und Fitness sind ihm generell sehr wichtig. In jüngster Zeit versucht sich der vorübergehende Wahlwiener auch im Bodybuilding." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Stefan (31) aus Hartberg-Fürstenfeld ziert den August: "Für den sportlichen Steirer stellt die Landwirtschaft eine Kombination aus Arbeit, Natur und Fitness dar. Als Landwirt im Nebenerwerb bietet sie ihm den perfekten Ausgleich zu seinem Beruf als technischer Angestellter. Bei den Arbeiten rund um den Hof und im Wald kann der 31-jährige abschalten und sein Tun in freier Natur genießen. Und ganz nebenbei bleibt er beim Bäume fällen, ablängen, Holzspalten und was immer sonst so anfällt natürlich fit. Sollte sich neben Beruf und Leidenschaft noch Zeit für sonstige Aktivitäten finden, dann heißt es Koffer packen und neue Landschaften erkunden." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Hubert (35) aus dem Bezirk Leoben, Oktober: "Eine landwirtschaftliche Ausbildung brauchte der Steirer laut eigener Aussage nicht, denn alles was er wissen muss, lehrte ihm sein Onkel von der Pieke auf. Der Landwirt im Nebenerwerb kümmert sich auf seinem 33 ha großen Mutterkuhbetrieb mit Fleckvieh um alles selbst. Vom Mähen bis zum Stallgehen ist sich der 35-jährige für keine Arbeit zu Schade und schätzt sein Leben in und mit der Natur. Und sollte der gelernte Techniker neben Beruf und Stallarbeit mal eine Pause brauchen, so wird sich auch hier nicht auf die faule Haut gelegt, sondern geradelt, gewandert oder ein paar Gewichte gestemmt." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Im Dezember zeigt sich Matthias (22) aus dem Bezirk Deutschlandsberg: "Für den gelernten Spengler und Dachdecker gibt es keinen besseren Rückzugsort als den Wald. Schon immer diente ihm die Ruhe des eigenen Waldes als Erholung vom stressigen Alltag. Die Arbeit und Mithilfe im elterlichen Forstbetrieb ist für den 22-jährigen mehr Hobby als Anstrengung und das nicht nur, weil ihm das nachhaltige Bestehen der Forstwirtschaft sehr wichtig ist. Als Ausgleich zu dieser Tätigkeit sucht er sich die Action in seinen Freizeitaktivitäten. Neben dem Laufen und Heimwerken liebt der Steirer den Nervenkitzel beim Motocrossfahren und Paintballspielen." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Mister Jänner ist Andreas (23) aus NÖ: "Auch wenn der gelernte Maschinenbautechniker selbst keine Landwirtschaft betreibt, so ist er schon immer davon umgeben. Für den 23-jährigen ist es selbstverständlich, dass man sich auf dem Mutterkuhbetrieb der Großeltern, Eltern und Geschwister auf seine Unterstützung verlassen kann, wann immer der Beruf es zulässt – und zwar in allen Belangen. Dabei liegen ihm besonders die Tiere am Herzen. Neben der Metall- und Stallarbeit beschäftigt sich der gesellige Niederösterreicher auch gerne mit seinem Oldtimer, engagiert sich bei der Landjugend oder powert sich beim Klettern, Volleyball und Fußball aus." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Christoph (27) aus NÖ, Februar: Für den 27-jährigen Feuerwehrmann ist die harte Arbeit im Stall und auf dem Feld Beruf und Hobby zugleich. Der gelernte Kfz-Mechaniker will deshalb auch den elterlichen Ackerbau und Schweinemastbetrieb übernehmen und weiterführen. Zu wichtig sind ihm seine Heimat, die Natur und der Bezug zu den Tieren, als dass er sich ein Leben ohne die Landwirtschaft vorstellen könnte. Das Know-how dafür wurde ihm bereits in die Wiege gelegt. Und wenn der Niederösterreicher mal eine Auszeit braucht, so nimmt er sich diese beim Radfahren oder Tourenski-gehen. Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Andreas (29) aus OÖ, April: "Der Oberösterreicher bezeichnet sich selbst als irrsinnigen Tierfreund und ist gerne in der Natur. Aufgewachsen am Bauernhof sind ihm diese beiden Aspekte sehr wichtig und fest verankert. Da versteht es sich von selbst, dass er seinen Vater am Bergbauernhof mit Milchvieh bei jeder Gelegenheit unterstützt. Ob bei Stallarbeiten, der Ernte oder Forstwirtschaft sind Vater und Sohn ein eingespieltes Team. Der 29-jährige Naturbursche ist auch sonst – abgesehen vom Sauna gehen – nur an der frischen Luft. Und zwar beim Wandern, am Klettersteig, am Motorrad oder auf den Skiern."



Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Burgenländer Florian (21) im Juni: "Der Bezug zur Landwirtschaft wurde dem angehenden Boku-Studenten schon in die Wiege gelegt. Das Aufwachsen am Gnadenhof

seiner Eltern haben seine Kindheit und sein Leben geprägt und ihm alles gelehrt, was er für die zukünftige Hofübernahme benötigt. Dass den Burgenländer das Leben am Hof begeistert, zeigt sich auch an seiner Ausbildung: nicht nur an seinem Vorhaben ein landwirtschaftliches Studium zu starten, sondern auch an seinem bereits abgeschlossenen Facharbeiter. Der Traum des Burgenländers ist es, irgendwann ein erfolgreiches Dasein als Bauer zu leben. Neben diesen Zielen beschäftigt sich der 21-jährige mit Jagen und Natural-Bodybuilding." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Matthias (26) aus NÖ, Juli: "Der überzeugte Bio-Bauer liebt seine Arbeit in der freien Natur. Schon von klein auf erledigt er alle Arbeiten, die am elterlichen Ackerbaubetrieb mit Schweinemast und Direktvermarktung anfallen mit Freude. Sein besonderes Interesse gilt aber der Verarbeitung der Bio-Schweine und dem tüfteln an neuen Rezepten für seine Wurst- und Schinkenspezialitäten, die dann im eigenen Hofladen verkauft werden. Und auch in seiner Freizeit ist der Absolvent der Landwirtschaftsschule sehr engagiert. Neben Hobbies wie Skifahren, Radfahren und Fitness unterstützt er die örtliche Feuerwehr und – mit seiner Trompete – den Musikverein." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Georg (29) aus Niederösterreich, September: "Als gelernter Hufschmid der Veterinärmedizin liegt dem Niederösterreicher vor allem das Wohl der Pferde am Herzen. Die Arbeit mit den Tieren, die neben der Korrektur der Hufen, für ihn auch Pflege- und Stallarbeit bedeutet, erledigt er deshalb zu 120% und mit Freude. Der Wunsch, sein Berufsleben der Landwirtschaft zu widmen, entwickelte sich schon früh am Hof seiner Großeltern, wo er einen Großteil seiner Kindheit verbrachte. Auch seine Freizeitaktivitäten sind sehr naturverbunden, denn nur beim Wandern und Radfahren an der frischen Luft kann der 29-jährige richtig abschalten." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger Daniel (24) aus Oberösterreich, November: "Als zukünftiger Hofübernehmer ist der 24-jährige bereits voll in die Arbeiten am elterlichen Milchviehbetrieb integriert – und das mit Leidenschaft. Ob in der Buchhaltung, bei der Kälberaufzucht, am Acker oder der allgemeinen Instandhaltung des Betriebs, für den ausgebildeten Landmaschinentechniker sind all diese Tätigkeiten Hobby und Beruf zugleich. Mehr noch, für den Oberösterreicher ist es ein Privileg den 34 ha großen Betrieb übernehmen zu dürfen, denn damit kann er sich die Ausübung des für ihn schönsten und wichtigsten Berufes ermöglichen. Neben seinem größten Hobby, der Landwirtschaft, verbringt er seine Zeit auch gerne mit Sport und Musizieren." Jungbauernkalender 2019/Christian Maislinger 1/13

Mit dem Anspruch, ein "fotografisches Kunstwerk" zu schaffen, das den "fundamentalen Wandel in der jüngeren Bauernschaft" zu zeigen und die "schönen und sinnlichen Seiten des Landlebens und der bäuerlichen Arbeit" illustriert, ist der Jungbauernkalender zu einem großen Erfolg geworden. Die limitierten Editionen des Jungbauernkalenders (Girls, Men und Bayern Girls) werden auch nach Norwegen, Italien, Luxemburg sowie in die USA nach Kanada, Russland und in die Schweiz verkauft. Einige Kalender schmücken angeblich sogar australische Wohnzimmer.

Herausgeber ist die österreichische Jungbauernschaft, die Vertretung von jungen Landwirtinnen und Landwirten mit ca. 50.000 Mitgliedern.

Fotografiert wurden die Jungbauernmodels diesmal vom Salzburger Christian Maislinger. Die einzelnen Bilder sind in Oberösterreich, Tirol und Wien entstanden. „Vom spezialisierten Milchviehbetrieb mit Direktvermarktung über Gemüse- und Obstbaubetriebe bis hin zu Höfen mit Alpakas und Bienen bildet der Kalender die gesamte Bandbreite ab. Vom oberösterreichischen Flachland bis ins Tiroler Berggebiet haben wir die gesamte Vielfalt Österreichs eingefangen“, ist Kast sichtlich stolz auf die druckfrische Ausgabe.

Die Editionen des Jungbauernkalender 2019 kann man zum Preis von 28 Euro (vergünstigt für Mitglieder der Jungbauernschaft und des Bauernbundes) bestellen, ausgeliefert werden diese nach der offiziellen Präsentation am 4. Oktober 2018. Nähere Infos finden Sie auch unter www.jungbauernkalender.at.

