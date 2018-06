Drei Tage lang zelebriert das Schneiderwirt Trio in der Sporthalle Bärnbach den „Steirischen Brauch“ und erinnert so an die unvergessenen Kern Buam, die das Gstanzllied vor 70 Jahren erst so richtig populär machten.

Fest in Bärnbach

Die Jungen vom Schneiderwirt Trio inmitten der alterhrwürdigen Kern Buam © Juergen Fuchs

Februar 1962: Die Kern Buam klassieren sich mit ihrer LP „Frühschoppen“ in der österreichischen Hitparade vor einem gewissen Elvis Presley („Pot Luck“). Drei Jahre später pilgern in zehn Tagen 150.000 Besucher zu den Kern-Buam Konzerten in die Wiener Stadthalle. Allein diese Eckdaten genügen, um Spätgeborenen die Bedeutung der weststeirischen Volksmusikgruppe zu verdeutlichen.

„Mit dem Gstanzl ,Der Steirische Brauch’ schafften sie den endgültigen Durchbruch“, erzählt Nachfahre Erich Kern, in ihrer Hochblüte spielten sie im gesamten deutschen Sprachraum bis zu 280 Konzerte im Jahr“.

1948 Gegründet und zunächst noch als „Es singt und spielt die Blasmusikkapelle Adolf Kern mit seinen Söhnen“ unterwegs, eroberte man von Graden aus die Volksmusikszene. Und weil die Kern Buam-Version vom „Steirischen Brauch“ vor 70 Jahren Premiere feierte, wird ab morgen in Bärnbach drei Tage lang darauf angestoßen.

Initiator des Fests ist das Schneiderwirt Trio (Markus Kern, Gottfried und Manfred Pignitter), das soeben im zehnten Bestandsjahr die CD „Der Steirische Brauch geht um die Welt“ veröffentlicht hat. Die Gruppe serviert nicht nur eigene Lieder sondern interpretiert auch die großen Erfolge ihrer musikalischen Vorfahren.

Video: "Der Steirische Brauch" vom Schneiderwirt Trio





Apropos: Was hat seinerzeit den Erfolg der Musiker rund um Sepp Kern (1933 - 2010) ausgemacht? Die Nachfahren wissen es: „Sie sind ihrer Linie immer treu geblieben. Nur einmal, da spielten sie auf Wunsch etwas Modernes. Und plötzlich bekamen sie als Dank statt dem sonst üblichen und heiß geliebten Schweinsbraten nur gefüllte Paprika. Das war’s dann mit dem modernen Liedern ...“

Zurück zum "Steirischen Brauch" - das Lied hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Den Steirerhut muss man ziehen vor dieser Volksweise, gehört sie doch wie Mur oder Erzberg zur DNA unseres Bundeslandes. Erstmals erwähnt wird das honorige Liedgut namens „Der steirische Brauch“ im Jahr 1823: Die erste Strophe findet sich damals als Vierzeiler mit dem Beginn „Lustig wohlauf ist der steirische Brauch“ in der von Erzherzog Johann angeregten Volksmusiksammlung, aufgezeichnet von Gabriel Platzl in Wundschuh.

Soweit zum Text, nun zur Melodie: Der Lehrer Hans Schuen notierte 1908 die heute bekannte Singweise erstmals mit vier Strophen bei Burschen aus Kainach, der Heimat seiner Frau. Die Singweise wurde auch 1911 von Hans Pichelhöfer in Kainach aufgezeichnet. Schuen selbst sang 1908 eine zweite Melodie aus demselben Ort vor, die von Josef Pommer publiziert wurde. „Diese Singweise mit dem Beginn ,Ja das is der steirische Brauch’ wurde auch 1910 in der Umgebung von Graz notiert“, erklärt Eva Maria Hois, Musikwissenschafterin beim Steirischen Volksliedwerk.

„Populär und weit verbreitet wurde das Gstanzllied dann durch die Kern Buam“, führt Hois weiter aus. Seit der Gründung der weststeirischen Gruppe rund um Sepp Kern gehörte die aufgegriffene Volksweise zu ihrem Standardrepertoire. Der österreichweite Durchbruch mit dem Stück gelang den Musikern später bei einer Talenteshow („Zeig was Du kannst“, 1954).

Video: Die Kern Buam-Version





Die Version der Kern Buam gilt als ultimative, nicht aber als einzige. „Es gibt unzählige Variationen, wie bei einem Gstanzl üblich“, stellt die Musikwissenschafterin fest. Etwa so: „Da Voter hot gsogt, i soll‘s Heu obatrogn, holladio, hob‘s folsch vastondn, hob‘s Kaibl daschlogn.“

„Er wird uns alle überleben“, sagt Markus Kern, Enkel von Kern Buam-Trompeter Erich, über den „Steirischen Brauch“.

Übrigens: Solche Anekdoten und jede Menge Erinnerungsstücke gibt’s im Kern Buam Museum, direkt neben dem Schneiderwirt in der Voitsberger Lobmingbergstraße.

Video: Blick ins Kern Buam Museum beim Schneiderwirt

Blick ins Kern Buam Museum beim Schneiderwirt



