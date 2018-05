Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Andreas Gabalier im Interview über seine neue CD "Vergiss mein nicht" (ab Freitag im Handel), seinen Glauben und über die Pause, die er bald einlegen will.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas Gabalier beim Fotoshooting im Grazer Styria Media Center © Marija Kanizaj

Die Fans werden mit der neuen CD „Vergiss mein nicht“ eine Freude haben, wie zufrieden sind Sie selbst damit?

ANDREAS GABALIER: In erster Linie wollte ich mich weiterentwickeln. Wichtig war mir, dass sich die Studioplatte mehr ans Livegeschehen anpasst. Früher war ich mir nie sicher, wie rockig ich sein darf. Jetzt weiß ich das genau. Deshalb macht die neue CD, finde ich, so richtig Dampf. Außerdem habe ich mir endlich den Luxus geleistet, mir Zeit zu nehmen. Das war acht Jahre lang nicht möglich, da habe ich immer zwischen Tür und Angel produziert. Das saugt schon an der Kraft.