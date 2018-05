Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

David Hasselhoff hat es schon getan, die Ehrlich Brothers, Scooter und DJ Bobo ebenso: "SignTime" heißt eine Aktion der Tickethändler Eventim bzw. Öticket, bei der Künstler Autogramme für ihre Fans schreiben - im Gegensatz zur "normalen" Autogrammstunde findet das Ganze allerdings online statt.

Nun ist auch Gernot Kulis dran: Ganze fünf Stunden lang wird der kärntnerisch-steirische Comedian heute Mittwoch mit dem Kuli bereit sitzen: Er schreibt von 16 bis 21 Uhr Widmungen und Autogramme. Jeder Teilnehmer erhält ein Foto mit einzigartiger Widmung – zum Ausdrucken und An-die-Wand-Hängen für zu Hause. Die Teilnahme an der Online-Autogrammstunde ist übrigens kostenlos – auch bei mehreren Autogrammanfragen. Alles, was Fans brauchen, ist Internetzugang und eine E-Mail-Adresse.

"Dank Ö-Ticket hänge ich also in Kürze bei Euch zu Hause, ob am Häusel oder sonst wo, ich freu mich ...!", so Kulis.

Zur Autogrammstunde geht es hier!