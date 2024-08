Politikern sagt man den Hang zum Blitzlichtgewitter und Theaterdonner nach. Beides wurde auf der „Hubmoar-Alm“ bei Knittelfeld ordentlich bedient: Beim diesjährigen „Almgenuss“-Fest entlud sich der Himmel just in dem Moment, als LH Christopher Drexler, Bildungsminister Martin Polaschek und der designierte EU-Kommissar Magnus Brunner am Mikrofon standen. Eingeladen hatte das ÖVP-Agrar-Netzwerk mit Hausherrin und Bundesrätin Isabella Kaltenegger, Landwirtschaftskammer-Chef Franz Titschenbacher und Bauernbunddirektor Franz Tonner. Der zeigte besondere Ausdauer, da er erst tags zuvor seinen 60. Geburtstag gefeiert hatte.