Kleine Zeitung +

Kandidaten zur Nationalratswahl Josef Meszlenyi (KPÖ) im Videointerview

Anlässlich der Nationalratswahl am 29. September haben wir Josef Meszlenyi, Spitzenkandidat der KPÖ in der Obersteiermark, zu einem kurzen Videointerview gebeten. Ein Gespräch über seine (politische) Heimat, Ärgernisse im Wahlkampf und was ihn als Kandidaten ausmacht.