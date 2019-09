Kleine Zeitung +

Kandidaten zur Nationalratswahl Gertraud Auinger-Oberzaucher (NEOS) im Videointerview

Anlässlich der Nationalratswahl am 29. September haben wir Gertraud Auinger-Oberzaucher, Spitzenkandidatin der NEOS in der Obersteiermark, zu einem kurzen Videointerview gebeten. Ein Gespräch über ihre (politische) Heimat, Ärgernisse im Wahlkampf und was sie als Kandidatin ausmacht.