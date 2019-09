Facebook

Ingo Reisinger © Jonas Pregartner

Ingo Reisinger (SPÖ), Weizer Finanzstadtrat und im Büro von Vize-Landeshauptmann Michael Schickhofer als Gemeindereferent für die SPÖ-Gemeinden zuständig, tritt als Listenerster der Sozialdemokraten im Regionalwahlkreis 6B (Oststeiermark) an. Er will damit Klaus Feichtinger in den Nationalrat nachfolgen, der nicht mehr als Kandidat antritt.