Silvia Karelly, Bürgermeisterin von Fischbach © KK

Siliva Karelly dichtet in ihrer Freizeit, so kurz bemessen diese auch sein mag. Sie war im Pfarrgemeinderat, sie engagiert sich bei den Frauen und ist mit Begeisterung Bürgermeisterin in Fischbach.