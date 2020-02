Die Freiheitlichen treten in 231 Gemeinden an und wollen das Ergebnis von 2015 halten. Kinderbetreuung wird ein zentrales Thema. Vorstoß auch für die Direktwahl von Bürgermeistern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die FPÖ-Spitze: Stefan Hermann, Mario Kunasek, Anton Kogler © FPÖ Stmk

Mit Willibald Ebner, "Halbzeit-Ortschef" in Breitenau am Hochlantsch, besetzt die FPÖ in der Steiermark derzeit nur einen Bürgermeistersessel. Das soll sich nach den Gemeinderatswahlen am 22. März ändern, hofft die Landesparteispitze. 18 Kommunen hat man als "Schwerpunktgemeinden" mit potenziellen Bürgermeisterkandidaten ausgemacht, dort soll es auch verstärkte Werbemaßnahmen mit Großplakaten etc. geben. Das Motto lautet: "Nur stark mit Euch."