Der neue LH-Vize und baldige SPÖ-Chef der Steiermark, Anton Lang, will für die Sanierung des Budgets über neue Steuern und Abgaben "zumindest nachdenken und diskutieren". In der SPÖ könne man "nicht einfach zur Tagesordnung übergehen".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der designierte Chef der steirischen SPÖ und neue LH-Vize Anton Lang (im Hintergrund: LH Hermann Schützenhöfer und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl) © APA/ERWIN SCHERIAU

Der neue steirische Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) will "alles daran setzen, die Partei nach der Landtagswahl-Niederlage zu stabilisieren". Im Jänner werde er im Landesparteivorstand als geschäftsführender Vorsitzender antreten, im Mai gebe es einen Parteitag. Zur Budgetsanierung sagte Lang im Gespräch mit der APA, man strebe eine Änderung des Verteilungsschlüssels beim Finanzausgleich an, in Allianz mit anderen Ländern.