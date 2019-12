Facebook

Juliane Bogner-Strauß und LH Hermann Schützenhöfer © Erwin Scheriau

Die Steirerin Juliane Bogner-Strauß (49) wird nach einer Blitzkarriere - von der TU Graz in die türkis-blaue Bundesregierung als Frauenministerin - nun steirische ÖVP-Landesrätin. Nach dem Platzen der Bundesregierung im Frühsommer mischte sie im steirischen Landtagswahlkampf mit und wird nun ein halbes Jahr nach dem Ausscheiden in Wien Landesrätin für u.a. Gesundheit, Pflege und Bildung in Graz.