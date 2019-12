Facebook

Jetzt soll es schnell gehen: Für Montag Vormittag haben ÖVP und SPÖ ihre Parteivorstände einberufen, zu Mittag will die neue Koalition an die Öffentlichkeit treten. Bei der konstituierenden Sitzung am Dienstag könnte der Landtag dann gleich die neue Landesregierung wählen. Doch wie so oft gestalten sich die letzten Meter besonders zäh. Denn am heutigen Sonntag müssen die Chefverhandler Hermann Schützenhöfer und Anton Lang bei einem Vieraugengespräch die letzten harten Brocken aus dem Weg räumen.