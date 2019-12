Kleine Zeitung +

Appell des Armutsnetzwerks "Saniert das Budget nicht zu Lasten des Sozialbudgets!"

16 Prozent der Steirer sind armutsgefährdet, sieben Prozent leben in manifester Armut. Die Lobby der Menschen in der Armutsfalle fordert die künftige Landesregierung auf, nicht bei Investitionen in die soziale Infrastruktur zu sparen.