Die Landesverfassung schreibt "sechs bis acht" Regierungsmitglieder vor. Pläne zu einer Verkleinerung will die ÖVP aber nicht aufkommen lassen - sie will fünf Regierungssitze.

ÖVP-Verhandler Christopher Drexler © (c) Martin Huber

In einer Regierung ist es so ähnlich wie beim persönlichen Kennenlernen: Die ersten Momente prägen das weitere Bild. Stimmt dieser Vergleich, dann kommen auf unser Land harmonische Jahre zu. Denn in den ÖVP-SPÖ-Koalitionsgesprächen laufe alles gut, wird aus den abgeschirmten Hinterzimmern der Verhandler kolportiert. Harte Machtkämpfe seien bisher ausgeblieben. Wobei sich Hermann Schützenhöfer als „Chef“ demonstrativ im Hintergrund hält. ÖVP-Landesrat Christopher Drexler und SPÖ-Frontmann Anton Lang sind die Architekten, die das neue Koalitions-Gebäude zimmern sollen.