Kleine Zeitung +

Analyse Warum die Grünen im Grazer Zentrum so stark sind

Die türkise Stadt mit grünem Herzen: Warum die Grünen in der Innenstadt, die ÖVP am Stadtrand und die KPÖ auch in bürgerlichen Bezirken punkten konnte. Und was die FPÖ-Wahlschlappe für die türkis-blaue Stadtkoalition heißt.