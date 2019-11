Facebook

Kunasek im Wahlkampf © (c) APA/GEORG HOCHMUTH

FPÖ-Spitzenkandidat Mario Kunasek hat bei der Landtagswahl in der Steiermark am vergangenen Sonntag die meisten Vorzugsstimmen erhalten: Alle vier Wahlkreise zusammengerechnet, hat er 12.526 Stimmen zu verbuchen. Sowohl LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) als auch SPÖ-Spitzenkandidat Michael Schickhofer (SPÖ) hatten jeweils nur etwas mehr als die Hälfte des Freiheitlichen erhalten.