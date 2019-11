Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erwin Dirnberger von der ÖVP (re.) ist nun der einzige Landtagsabgeordnete aus dem Bezirk Voitsberg © Jürgen Fuchs

Die SPÖ gehört zu den Verlierern dieser Landtagswahl. Engelbert Köppel (SPÖ), Bürgermeister von Rosental, ist dennoch zuversichtlich Die Sozialdemokraten haben in seiner Gemeinde 46,32 Prozent geholt – so viel wie in keiner anderen Voitsberger Kommune. „Die Leute sehen, dass wir gute Arbeit in der Gemeinde leisten. Aber wir müssen die Menschen überzeugen.“